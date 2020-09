Spazio: e-Geos presenta Cleos, geoinformazione a portata di click (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set. (Adnkronos) – Una piattaforma che grazie a tecnologie innovative come l’intelligenza artificiale mette al centro il cliente per rivoluzionare il tradizionale approccio alla geoinformazione. è Cleos, il nuovo marketplace digitale di e-Geos, una società TeleSpazio (80%)/Asi (20%), che consente a grandi, piccole e medie imprese e start-up di avere rapidamente a disposizione tutta l’offerta dell’azienda: dalle piattaforme applicative già in portfolio fino ai dati di CosmoSkyMed e, presto, Cosmo-SkyMed Second Generation, e ai dati di osservazione delle Terra, e non, di terze parti.La piattaforma è stata ufficialmente lanciata oggi nel corso di un evento digitale al quale hanno partecipato importanti protagonisti del mondo della ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set. (Adnkronos) – Una piattaforma che grazie a tecnologie innovative come l’intelligenza artificiale mette al centro il cliente per rivoluzionare il tradizionale approccio alla. è, il nuovo marketplace digitale di e-, una società Tele(80%)/Asi (20%), che consente a grandi, piccole e medie imprese e start-up di avere rapidamente a disposizione tutta l’offerta dell’azienda: dalle piattaforme applicative già in portfolio fino ai dati di CosmoSkyMed e, presto, Cosmo-SkyMed Second Generation, e ai dati di osservazione delle Terra, e non, di terze parti.La piattaforma è stata ufficialmente lanciata oggi nel corso di un evento digitale al quale hanno partecipato importanti protagonisti del mondo della ...

(Adnkronos) - L'approccio 'Platform Economy' di Cleos deriva dall'esperienza maturata da e-Geos in GeoHub, la rete di Open Innovation lanciata negli anni scorsi. CleosS è infatti una piattaforma ...

Spazio e ambiente, due mondi solo apparentemente distanti

Potrebbe non sembrare immediato ad un primo sguardo, ma nonostante appaiano così distanti, lo spazio e la tutela dell’ambiente sono due mondi molto più vicini di quanto si è soliti pensare. È grazie a ...

(Adnkronos) - L'approccio 'Platform Economy' di Cleos deriva dall'esperienza maturata da e-Geos in GeoHub, la rete di Open Innovation lanciata negli anni scorsi. CleosS è infatti una piattaforma