Spaghetti tonno e limone (Di mercoledì 23 settembre 2020) Anche se l'estate è ufficialmente finita questa ricetta di è veramente perfetta per l'inizio dell'autunno. Un primo piatto semplice e veloce da preparare, vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 360 g di pasta220 g di tonno in scatola1 limone1/2 cipolla piccola1 spicchio d'aglioPrezzemolo fresco q.b.Sale fino q.b.Peperoncino piccante (Facoltativo)5-6 cucchiai di olio evoIniziamo la preparazione degli Spaghetti con tonno e limone quindi per prima cosa portate una pentola piena di acqua sul fuoco e attendete che l'acqua arrivi ad ebollizione. Quando l'acqua sarà arrivata a temperatura aggiungete il sale e gli Spaghetti. Intanto preparate il condimento degli : tagliate ...

La pasta con tonno e crema di peperoni è una ricetta veramente semplice, rapida e comoda da preparare. Un piatto originale e perfetto per questi giorni di grande caldo. Vediamo insieme la ricetta 320 ...

Crosticine croccanti di pangrattato e parmigiano e teglie fumanti. La cottura in forno è ideale per ricette a base di patate, carni e pasta. Il segreto? Tutto consiste nel preparare il gratin perfetto ...

