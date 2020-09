Riceve un Gratta e Vinci in regalo dall'edicolante e vince 500mila euro (Di mercoledì 23 settembre 2020) È stato un compleanno indimenticabile e di coincidenze davvero fortunate quello di una donna di Pordenone che, con un Gratta e Vinci regalatole dal suo edicolante, ha vinto ben 500mila euro. Un regalo speciale Il titolare dell'edicola, sapendo che quel giorno la donna, una sua cliente abituale, festeggiava il compleanno, ha staccato un biglietto dal carnet dei Gratta e Vinci e lo ha offerto a lei come omaggio. Lo avrebbe anche scelto accuratamente, cercando un biglietto che avesse come numero finale il 46, anno di nascita di suo padre. Caccia alla Vincitrice L'edicolante non ha fornito ulteriori dettagli sull'identità della fortunata cliente, per tutelarne la privacy, ma in città la notizia si ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 23 settembre 2020) È stato un compleanno indimenticabile e di coincidenze davvero fortunate quello di una donna di Pordenone che, con unregalatole dal suo, ha vinto ben. Unspeciale Il titolare dell'edicola, sapendo che quel giorno la donna, una sua cliente abituale, festeggiava il compleanno, ha staccato un biglietto dal carnet deie lo ha offerto a lei come omaggio. Lo avrebbe anche scelto accuratamente, cercando un biglietto che avesse come numero finale il 46, anno di nascita di suo padre. Caccia allatrice L'non ha fornito ulteriori dettagli sull'identità della fortunata cliente, per tutelarne la privacy, ma in città la notizia si ...

Riceve in dono un gratta e vinci dal rivenditore, vince 500mila euro

Botta di fortuna. Non c’è che dire. A Pordenone, una donna ha ricevuto come regalo di compleanno dal titolare della ricevitoria di viale Grigoletti un Gratta e Vinci della serie Miliardario. La donna ...

Botta di fortuna. Non c'è che dire. A Pordenone, una donna ha ricevuto come regalo di compleanno dal titolare della ricevitoria di viale Grigoletti un Gratta e Vinci della serie Miliardario. La donna ...