Ranieri vuole una Samp più aggressiva | scatta il “piano-Benevento”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiQualcosa da cambiare, forse tanto se non tutto. Di sicuro l’atteggiamento, timido e remissivo. Claudiosta interrogando i suoi minuto dopo minuto per esortarli a reagire dopo la batosta dell’Allianz Stadium. Passare dal match con i campioni d’Italia al confronto con i dominatori dell’ultima serie B vale un giro sulle montagne russe, ma certe discese possono accentuare dubbi e fragilità. In casa blucerchiata si va innanzitutto verso il cambio di modulo. Via il 3-5-1 che ha affrontato con timore la Juventus, contro la Strega servirà un approccio più offensivo. Ecco dunque il ‘piano Benevento’ che vede come prima mossa il ritorno dal primo minuto alle due punte, e dunque di Quagliarella in coppia con Bonazzoli. Difficile il recupero di Gabbiadini, da ieri al lavoro con i ...