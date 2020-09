Proroga dei vertici dei Servizi Conte pronto a cambiare la norma Dopo le tensioni il premier trova un’intesa al Copasir Presto in Parlamento la modifica della legge

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Con il voto di fiducia sul decreto perre le norme anti-Covid, in cui è stata inserita anche unastataallache regola le nomine deidell’intelligence, le polemiche e la fronda sono rientrate, ma i malumori restano. Proprio sulla gestione del potere suisegreti è stato quindi audito ieri dalile Giuseppe, a più riprese attaccato per aver mantenuto la delega sugli 007, alla fine ha lanciato dei segnali di apertura, con la seduta chiusa con un generale auspicio a far sì che ilriveda lain materia e su una materia così delicata non si ricorra nuovamente a decreti emergenziali. LA ...