Paura sull' Air Force Two | atterraggio d' emergenza per Pence

Washington, 23 set. (Adnkronos) - Attimi di Paura a bordo dell'Air Force Two con cui Mike Pence tornava dal New Hampshire a Washington. E' stato costretto - "per estrema precauzione" - a invertire la rotta e a tornare al Manchester Airport da cui era partito a causa dell'impatto con un volatile dopo il decollo, come ha confermato alla Cnn un portavoce di Pence, che era stato a Gilford per la campagna elettorale. Poi, secondo l'emittente, il vice presidente e il suo staff hanno usato un cargo per rientrare a Washington. Nell'ottobre del 2016 all'aeroporto La Guardia di New York finì fuori pista l'aereo su cui viaggiava Pence, all'epoca candidato repubblicano alla vice presidenza.

