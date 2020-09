Napoli, trattativa in corso con l’Inter per Vecino (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Napoli sta trattando con l’Inter per l’acquisto di Matias Vecino che ha già dato la disponibilità al trasferimento Il Napoli ha avviato una trattativa con l’Inter per l’acquisto di Matias Vecino in modo da rinforzare il proprio centrocampo. Lo riporta Sky Sport. Il giocatore uruguaiano ha già dato la disponibilità al trasferimento nella squadra partenopea. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Seguiranno aggiornamenti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ilsta trattando con l’Inter per l’acquisto di Matiasche ha già dato la disponibilità al trasferimento Ilha avviato unacon l’Inter per l’acquisto di Matiasin modo da rinforzare il proprio centrocampo. Lo riporta Sky Sport. Il giocatore uruguaiano ha già dato la disponibilità al trasferimento nella squadra partenopea. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Seguiranno aggiornamenti. Leggi su Calcionews24.com

