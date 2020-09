L’Europa decide quando si possono limitare gli affitti tipo Airbnb (Di mercoledì 23 settembre 2020) La protesta di Barceloneta contro gli affitti brevi di Airbnb (foto di PAU BARRENA/AFP via Getty Images)Nuove restrizioni sugli affitti brevi. Una sentenza della Corte di giustizia europea stabilisce che la legislazione nazionale può autorizzare o meno i canoni di locazione di breve durata se la decisione è volta a contrastare la carenza di alloggi destinati ad affitti di lunga durata. La decisione va quindi nella direzione di tutelare il diritto alla casa nelle grandi città turistiche contro la pratica degli affitti brevi che si diffondono tra i proprietari di seconde case anche grazie a piattaforme come Airbnb. La sentenza riguarda in particolare il caso di due proprietari francesi condannati dalla Corte d’appello di Parigi a pagare una multa ... Leggi su wired (Di mercoledì 23 settembre 2020) La protesta di Barceloneta contro glibrevi di(foto di PAU BARRENA/AFP via Getty Images)Nuove restrizioni suglibrevi. Una sentenza della Corte di giustizia europea stabilisce che la legislazione nazionale può autorizzare o meno i canoni di locazione di breve durata se la decisione è volta a contrastare la carenza di alloggi destinati addi lunga durata. La decisione va quindi nella direzione di tutelare il diritto alla casa nelle grandi città turistiche contro la pratica deglibrevi che si diffondono tra i proprietari di seconde case anche grazie a piattaforme come. La sentenza riguarda in particolare il caso di due proprietari francesi condannati dalla Corte d’appello di Parigi a pagare una multa ...

