LBA | domani a Milano la presentazione del campionato

Ultime Notizie dalla rete : LBA domani

Corriere dello Sport

MILANO - L'Assemblea della Lega Basket Serie A ci sarà domani giovedì 24 settembre alle 11.30 al The Westin Palace a Milano in Piazza della Repubblica. Al termine della riunione, il presidente della L ...Oggi è davvero un gran giorno per Rocket League, nonché un’importante vigilia per chiunque aspettasse di provare con mano e a titolo completamente gratuito, uno dei prodotti più riusciti degli ultimi ...