La strage di balene in Tasmania, 380 morte spiaggiate: “Ne sono rimasti circa 30 ancora vivi” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Una strage di balene nell’Australia meridionale: almeno 380 sono morte spiaggiate sulla costa di Macquarie Harbour, nell’Ovest della Tasmania. sono rimasti bloccati 460 globicefali, pochissimi sono stati liberati ancora in vita. “Possiamo confermare che 380 balene sono morte”, ha detto Nic Deka, responsabile del Parks and Wildlife Service della Tasmania, che ricorderà a lungo i tre giorni di salvataggio, “emotivamente e fisicamente impegnativi”. “Ne sono rimasti circa 30 ancora vivi, ma la buona notizia è che ne ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 settembre 2020) Unadinell’Australia meridionale: almeno 380sulla costa di Macquarie Harbour, nell’Ovest dellabloccati 460 globicefali, pochissimistati liberatiin vita. “Possiamo confermare che 380”, ha detto Nic Deka, responsabile del Parks and Wildlife Service della, che ricorderà a lungo i tre giorni di salvataggio, “emotivamente e fisicamente impegnativi”. “Ne30vivi, ma la buona notizia è che ne ...

