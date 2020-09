«Il tuo conto è bloccato, clicca qui» Sms truffa anche a Bergamo: attenzione (Di mercoledì 23 settembre 2020) «Gentile cliente, l’accesso al suo conto è stato limitato...». In circolazione un messaggio che chiede di sbloccare il proprio conto corrente inserendo i dati personali, ma è solo un trucco per impadronirsi dei dati di accesso. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 23 settembre 2020) «Gentile cliente, l’accesso al suoè stato limitato...». In circolazione un messaggio che chiede di sbloccare il propriocorrente inserendo i dati personali, ma è solo un trucco per impadronirsi dei dati di accesso.

maxmassi969 : RT @Partenope_MH17: Cancellare il Tweet e non avere il coraggio di sostenere le proprie idee, visto che le hai espresse, fa di te davvero u… - menogrost : @realvarriale Titoloni acchiappa click. E il tuo è stato acchiappato. Siete con la bava alla bocca, così affamati c… - OCardinal17 : RT @Partenope_MH17: Cancellare il Tweet e non avere il coraggio di sostenere le proprie idee, visto che le hai espresse, fa di te davvero u… - Partenope_MH17 : Cancellare il Tweet e non avere il coraggio di sostenere le proprie idee, visto che le hai espresse, fa di te davve… - emmamarone1 : RT @DSveva: Non sono io che me li prendo, sei tu che me li dai. È questo che ti accende. Dopo la prima volta è un via vai dal profilo, un v… -

Ultime Notizie dalla rete : tuo conto «Il tuo conto è bloccato, clicca qui» Sms truffa anche a Bergamo: attenzione L'Eco di Bergamo Le migliori stampanti portatili per gli amanti della carta fotografica

Le migliori stampanti portatili per gli amanti della carta fotografica 2020-09-23 https://www.fastweb.it/smartphone-e-gadget/le-migliori-stampanti-per-foto-portatili/ FASTWEB S.p.A. https://www.fastwe ...

Indici di Borsa cautamente ottimisti (ma il covid fa ancora paura), Atlantia al bivio?

Alle 10:00 gli indici di Borsa europei viaggiano in netto rialzo: Dax +1,38%, Cac40 +1,62%, Londra +1,67%. A Milano le quotazioni del Ftse Mib avanzano dell’1,36% grazie alle azioni Nexi (+3,46%) e al ...

Le migliori stampanti portatili per gli amanti della carta fotografica 2020-09-23 https://www.fastweb.it/smartphone-e-gadget/le-migliori-stampanti-per-foto-portatili/ FASTWEB S.p.A. https://www.fastwe ...Alle 10:00 gli indici di Borsa europei viaggiano in netto rialzo: Dax +1,38%, Cac40 +1,62%, Londra +1,67%. A Milano le quotazioni del Ftse Mib avanzano dell’1,36% grazie alle azioni Nexi (+3,46%) e al ...