Il “Nuovo patto” della Commissione Ue sui migranti: “Solidarietà flessibile” (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Commissione europea ha proposto oggi a Bruxelles un "Nuovo Patto per l'immigrazione e l'asilo", composto da una decina di nuovi atti legislativi, che sostanzialmente introduce un sistema di "contributi flessibili" da parte dei paesi Ue, per aiutare uno Stato membro sotto pressione migratoria che chiede solidarietà. Il nuovo sistema permetterà agli Stati membri di scegliere fra due possibili alternative: il ricollocamento sul proprio territorio, secondo quote prestabilite, dei migranti irregolari richiedenti asilo arrivati nel paese che chiede solidarietà, oppure la presa a carico della responsabilità del rimpatrio ("return sponsorship") di migranti per i quali è già stato accertato che non hanno diritto alla protezione internazionale, sempre in base a quote prestabilite. La ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 23 settembre 2020) Laeuropea ha proposto oggi a Bruxelles un "Nuovo Patto per l'immigrazione e l'asilo", composto da una decina di nuovi atti legislativi, che sostanzialmente introduce un sistema di "contributi flessibili" da parte dei paesi Ue, per aiutare uno Stato membro sotto pressione migratoria che chiede solidarietà. Il nuovo sistema permetterà agli Stati membri di scegliere fra due possibili alternative: il ricollocamento sul proprio territorio, secondo quote prestabilite, deiirregolari richiedenti asilo arrivati nel paese che chiede solidarietà, oppure la presa a caricoresponsabilità del rimpatrio ("return sponsorship") diper i quali è già stato accertato che non hanno diritto alla protezione internazionale, sempre in base a quote prestabilite. La ...

