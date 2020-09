Grillo 'Non credo nel Parlamento' e difende piattaforma Rousseau (Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA, ITALPRESS, - La democrazia secondo Beppe Grillo. difende la sua piattaforma Rousseau, afferma di non credere più nei parlamenti e propone l'estrazione a sorte dei rappresentanti politici. Il ... Leggi su gazzettadiparma (Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA, ITALPRESS, - La democrazia secondo Beppela sua, afferma di non credere più nei parlamenti e propone l'estrazione a sorte dei rappresentanti politici. Il ...

fattoquotidiano : Referendum, Grillo: “Non credo più nella rappresentanza parlamentare, ma nella democrazia diretta”. E difende Rouss… - DantiNicola : Sarà anche un comico ma a me #Grillo che propone di abolire il voto per i parlamentari e passare al sorteggio non f… - marcodimaio : Sostituire le elezioni con il voto elettronico prendendo a modello la piattaforma Rousseau? Mi spiace #Grillo e ami… - aurorapotenti83 : RT @AngeloCiocca: Oggi al #Parlamentoeuropeo VIENE INVITATO @beppe_grillo !!! ASSURDO! Altri “esperti” per dialogare su #GreenNewDeal e su… - aurorapotenti83 : @AngeloCiocca @beppe_grillo Non è poi tanto assurdo: in un luogo spesso scenario della commedia dell'assurdo, un co… -