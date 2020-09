Grande Fratello Vip, lungo bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di nuovi amori al Gf Vip? Durante la diretta di lunedì Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli si sono baciati a lungo. La prima settimana del Grande Fratello Vip è stata archiviata con il suo carico di situazioni limite e polemiche. C’è chi si è auto escluso dopo poche ore, chi ha fatto discutere ed … Leggi su viagginews (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di nuovi amori al Gf Vip? Durante la diretta di lunedìsi sono baciati a. La prima settimana delVip è stata archiviata con il suo carico di situazioni limite e polemiche. C’è chi si è auto escluso dopo poche ore, chi ha fatto discutere ed …

GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - giustinaleonar1 : RT @GualcoGabriella: La'vita in diretta' è uguale all' isola dei famosi, a uomini e donne, al grande fratello e porcherie varie.Manca solo… - deca_hemmyblack : RT @bellarkeart: non ho mai seguito il grande fratello e penso di essere l’unica -