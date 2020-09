GameStop vuole competere con Amazon (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’imprenditore Ryan Cohen ha un progetto ambizioso in serbo per GameStop. Come riporta il sito Bloomberg, l’azienda di videogames ha l’obiettivo di diventare un concorrente di Amazon. Il valore dell’azienda di videogiochi è salito del 28% dopo la notizia dei piani di Cohen. Raggiungendo, così, una quota che non era stata più ottenuta da marzo 2019. Evidenziato in verde osserviamo la crescita in seguito ai piani di Cohen – Photo credit: Bloomberg.comGameStop si espande online? Cohen è recentemente diventato il più grande investitore individuale dell’azienda. Infatti, ne ha acquisito una quota di quasi 10% e ha rivelato che sta trattando con il management e diversi membri del consiglio. L’azienda di Cohen (RC Ventures) vuole essere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’imprenditore Ryan Cohen ha un progetto ambizioso in serbo per. Come riporta il sito Bloomberg, l’azienda di videogames ha l’obiettivo di diventare un concorrente di. Il valore dell’azienda di videogiochi è salito del 28% dopo la notizia dei piani di Cohen. Raggiungendo, così, una quota che non era stata più ottenuta da marzo 2019. Evidenziato in verde osserviamo la crescita in seguito ai piani di Cohen – Photo credit: Bloomberg.comsi espande online? Cohen è recentemente diventato il più grande investitore individuale dell’azienda. Infatti, ne ha acquisito una quota di quasi 10% e ha rivelato che sta trattando con il management e diversi membri del consiglio. L’azienda di Cohen (RC Ventures)essere ...

L’imprenditore Ryan Cohen ha un progetto ambizioso in serbo per GameStop. Come riporta il sito Bloomberg, l’azienda di videogames ha l’obiettivo di diventare un concorrente di Amazon. Il valore dell’a ...

L'imprenditore Ryan Cohen ha un progetto ambizioso in serbo per GameStop. Come riporta il sito Bloomberg, l'azienda di videogames ha l'obiettivo di diventare un concorrente di Amazon. Il valore dell'a ...