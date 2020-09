Esame Suarez, la Juve si difende: «Non abbiamo organizzato il test e il viaggio a Perugia» (Di mercoledì 23 settembre 2020) La Juve prende posizione sul caos scatenato dall’Esame di italiano di Luis Suarez: ecco cosa filtra dagli ambienti bianconeri Il Corriere della Sera svela ciò che filtra dagli ambienti della Juve riguardo il caos generato dall’Esame d’italiano di Suarez. Secondo il quotidiano il club bianconero si difende sostenendo di non aver organizzato né l’Esame né il viaggio del Pistolero a Perugia. Perché un conto è chiedere informazioni a un ateneo come il club ha fatto, un altro pianificare tutti i dettagli, dal corso on line all’Esame, passando per il volo da Barcellona. Il quotidiano ricostruisce la vicenda dall’inizio: la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Laprende posizione sul caos scatenato dall’di italiano di Luis: ecco cosa filtra dagli ambienti bianconeri Il Corriere della Sera svela ciò che filtra dagli ambienti dellariguardo il caos generato dall’d’italiano di. Secondo il quotidiano il club bianconero sisostenendo di non averné l’né ildel Pistolero a. Perché un conto è chiedere informazioni a un ateneo come il club ha fatto, un altro pianificare tutti i dettagli, dal corso on line all’, passando per il volo da Barcellona. Il quotidiano ricostruisce la vicenda dall’inizio: la ...

FBiasin : 'Con 10 milioni di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1'. 'Ma non coniuga i verbi, parla all'i… - ZZiliani : Quindi la Juve dice di non far parlare Suarez all'uscita (manco il Rettore Magnifico fosse Nedved) altrimenti si sc… - ZZiliani : Secondo voi, per truccare l’esame che avrebbe sostenuto a Perugia, Suarez ha fatto tutto da solo telefonando e acco… - erne1976 : RT @maurizaccone: Quindi, ricapitolando: - la Juventus voleva acquistare #Suarez - la Juventus aveva la necessità che diventasse cittadino… - Ruttosporc : RT @maurizaccone: Quindi, ricapitolando: - la Juventus voleva acquistare #Suarez - la Juventus aveva la necessità che diventasse cittadino… -