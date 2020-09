Editoria | Arthur Ochs Sulzberger lascia presidenza Nyt

(Di mercoledì 23 settembre 2020) ANSA, - NEW YORK, 23 SET -Jrladel consiglio di amministrazione della New York Times Company. La sua uscita è in calendario il 31 dicembre 2020 e il suo ...

(ANSA) - NEW YORK, 23 SET - Arthur Ochs Sulzberger Jr lascia la presidenza del consiglio di amministrazione della New York Times Company. La sua uscita è in calendario il 31 dicembre 2020 e il suo ...Negli ultimi quindici anni il numero dei giornalisti impiegati dagli editori americani si è dimezzato. Ma il business del giornalismo non è morto. «C’è un mercato potenziale davvero grande con persone ...