Editori | autori e lettori si confrontano a Insieme

(Di mercoledì 23 settembre 2020) A ottobre arriva: festa a Roma dall’1 al 4 con 170e 100 eventi dedicati anche aiFervono i preparativi per ‘‘, la grande festa che unisceedin programma a Roma dall’1 al 4 ottobre. L’evento, nato da un’idea di Letterature, Libri Come e Piu’ libri piu’ liberi,… L'articolo Corriere Nazionale.

InsiemeFestival : RT @Centro_libro: Da un'idea di @LetteratureFest, @libricome e @piulibri20 nasce la grande festa del #libro @InsiemeFestival. Dall'1 al 4… - ParcoColosseo : RT @Centro_libro: Da un'idea di @LetteratureFest, @libricome e @piulibri20 nasce la grande festa del #libro @InsiemeFestival. Dall'1 al 4… - libricome : RT @Centro_libro: Da un'idea di @LetteratureFest, @libricome e @piulibri20 nasce la grande festa del #libro @InsiemeFestival. Dall'1 al 4… - RulloMarina : RT @Centro_libro: Da un'idea di @LetteratureFest, @libricome e @piulibri20 nasce la grande festa del #libro @InsiemeFestival. Dall'1 al 4… - benedettacosmi : RT @Centro_libro: Da un'idea di @LetteratureFest, @libricome e @piulibri20 nasce la grande festa del #libro @InsiemeFestival. Dall'1 al 4… -

Ultime Notizie dalla rete : Editori autori

RomaDailyNews

Grazie a uno stratagemma — la fake news della propria morte —, riesce a scoprire l'ostilità di sua madre Clitennestra, autrice assieme all'amante Egisto ... non soltanto quel 10 % circa studiato dagli ...L’obiettivo di questo cambiamento è quello di portare una funzione che permette di esercitare il diritto d’autore su un’immagine esattamente ... in Creator Studio per aiutare i creatori e gli editori ...