tuttonapoli : CdS - Napoli-Psg, non solo Koulibaly: contatti avviati per parlare di Fabiàn - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, uno tra Ounas e Younes potrebbe restare, a Gattuso occorre un altro esterno - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, uno tra Ounas e Younes potrebbe restare, a Gattuso occorre un altro esterno - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, uno tra Ounas e Younes potrebbe restare, a Gattuso occorre un altro esterno - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, uno tra Ounas e Younes potrebbe restare, a Gattuso occorre un altro esterno -

Ultime Notizie dalla rete : CdS Napoli

Tutto Napoli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, uno tra Adam Ounas ed Amin Younes potrebbe restare nel Napoli perchè a Gattuso serve un altro esterno d'attacco disponibile. Il mercato non si ...L'addio di Kalidou Koulibaly resta assolutamente possibile, ed ecco perchè il Napoli continua a lavorare sul mercato per non farsi trovare impreparato in caso di assalto definitivo di Manchester City ...