Cava de’ Tirreni, già al lavoro il rieletto sindaco Vincenzo Servalli (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’ Tirreni (Sa) – È già al lavoro da questa mattina a palazzo di città nel comune di Cava dei Tirreni il sindaco Vincenzo Servalli, dopo la riconferma in questa tornata elettorale. Anche se il risultato era abbastanza certo fin dal primo momento dello spoglio, ha preferito aspettare l’ufficialità il sindaco uscente per festeggiare la sua rielezione al primo turno come primo cittadino di Cava dei Tirreni. Sostenuto da una coalizione di sette liste di centro sinistra, Servalli batte una concorrenza agguerrita che vede ora alle sue spalle con un sorprendente 20% Luigi Petrone, l’ex parrocco passato ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutode’(Sa) – È già alda questa mattina a palazzo di città nel comune dideiil, dopo la riconferma in questa tornata elettorale. Anche se il risultato era abbastanza certo fin dal primo momento dello spoglio, ha preferito aspettare l’ufficialità iluscente per festeggiare la sua rielezione al primo turno come primo cittadino didei. Sostenuto da una coalizione di sette liste di centro sinistra,batte una concorrenza agguerrita che vede ora alle sue spalle con un sorprendente 20% Luigi Petrone, l’ex parrocco passato ...

occhio_notizie : Il dettaglio del voto a Cava de' Tirreni - muoversincampan : Sull'A3 Napoli-Salerno, per lavori, si registrano incolonnamenti tra gli svincoli Cava de' Tirreni e Salerno in dir… - TrafficoA : A3 - Cava de' Tirreni-Salerno - Coda A3 Napoli-Salerno Coda tra Cava de' Tirreni e Salerno per lavori - TrafficoA : A3 - Cava de' Tirreni-Salerno - Chiusura Pesanti A3 Napoli-Salerno Divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore... -

Ultime Notizie dalla rete : Cava de’ Caserta, Cava Luserta: Mistero sull'interrogazione, dopo un anno Naim e Apperti pretendono risposte l'eco di caserta