Bloodborne per PC e PS5 in un nuovo rumor che rivela la presenza di 'contenuti aggiuntivi' (Di mercoledì 23 settembre 2020) In questo periodo miriadi di rumor legati ad una versione PC di Bloodborne si sono intensificati ogni giorno di più e recentemente nuove indiscrezioni indicano che il titolo di FromSoftware potrebbe arrivare non solo su PC, ma anche su PS5.Di questo ve ne avevamo già parlato qualche giorno fa in una news, ma ora a queste voci se ne aggiungono altre che si focalizzano più che altro sul contenuto. Il canale YouTube RedGamingTech si occupa principalmente di informazioni sull'hardware piuttosto che sul software, ma a quanto pare hanno accesso a diverse fonti alquanto accurate, o almeno, è ciò che dicono.Apparentemente, la stessa fonte che ha detto a RedGamingTech del remake di Metal Gear Solid afferma anche che la versione rimasterizzata di Bloodborne a lungo vociferata è assolutamente reale, e ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 23 settembre 2020) In questo periodo miriadi dilegati ad una versione PC disi sono intensificati ogni giorno di più e recentemente nuove indiscrezioni indicano che il titolo di FromSoftware potrebbe arrivare non solo su PC, ma anche su PS5.Di questo ve ne avevamo già parlato qualche giorno fa in una news, ma ora a queste voci se ne aggiungono altre che si focalizzano più che altro sul contenuto. Il canale YouTube RedGamingTech si occupa principalmente di informazioni sull'hardware piuttosto che sul software, ma a quanto pare hanno accesso a diverse fonti alquanto accurate, o almeno, è ciò che dicono.Apparentemente, la stessa fonte che ha detto a RedGamingTech del remake di Metal Gear Solid afferma anche che la versione rimasterizzata dia lungo vociferata è assolutamente reale, e ...

matteodessilani : Il Papa è al centro di una cospirazione per nascondere la verità sugli UFO Mi piace, fa molto Bloodborne e Chiesa… - Albus961 : RT @PlayStationIT: Bloodborne, God of War, Persona 5 e molti altri giochi per PS4, che hanno definito la generazione, saranno disponibili p… - Tyrian3 : @JuseDoomsday tra gli annunci tardivi, la crisi covid (dramma vero purtroppo), i prezzi maggiori, le acquisizioni e… - Nextplayer_it : Bloodborne Remastered per Playstation 5 spunta in rete su un noto rivenditore francese. - Asgard_Hydra : Bloodborne Remastered per PS5 spunta sul sito di un rivenditore francese -

Ultime Notizie dalla rete : Bloodborne per Bloodborne per PC e PS5 in un nuovo rumor che rivela la presenza di 'contenuti aggiuntivi' Eurogamer.it Bloodborne per PC e PS5 avrà 'contenuti aggiuntivi'?

In questo periodo miriadi di rumor legati ad una versione PC di Bloodborne si sono intensificati ogni giorno di più e recentemente nuove indiscrezioni indicano che il titolo di FromSoftware potrebbe a ...

Steam: arriva Ocean’s Heart, nuovo GdR di Nordcurrent

Lo studio di sviluppo Nordcurrent, in collaborazione con Max Mraz (creatore di Yarntown, celebre tributo videoludico a Bloodborne in stile Zelda ... ci viene presentato come un gioco innovativo per il ...

In questo periodo miriadi di rumor legati ad una versione PC di Bloodborne si sono intensificati ogni giorno di più e recentemente nuove indiscrezioni indicano che il titolo di FromSoftware potrebbe a ...Lo studio di sviluppo Nordcurrent, in collaborazione con Max Mraz (creatore di Yarntown, celebre tributo videoludico a Bloodborne in stile Zelda ... ci viene presentato come un gioco innovativo per il ...