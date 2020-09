Zaia dopo la vittoria in Veneto | “Perché vinco? Io governo | non vado in giro a fare comizi”

(Di martedì 22 settembre 2020): “Perché? Io, nonincomizi” “Perché? Io, nonincomizi”: non usa mezzi termini il confermatissimo presidente della Regione, Luca, nel rispondere a chi gli chiede i motivi del suo larghissimo consensole elezioni Regionali.è stato rieletto governatore per la terza volta, sfiorando il 76 per cento dei voti: un gradimento costruito anche e soprattutto nei mesi dell’emergenza Coronavirus, durante i quali ha scalato la classifica del suo partito, la Lega, attraverso ...

L'INTERVISTA DI LUCA ZAIA DOPO IL TRIONFO DELLA LEGA: "TUTTI I CANDIDATI DELLA LISTA ZAIA SONO DELLA LEGA. TRA ME… Dopo l'aggressione fisica a Matteo Salvini, ci mancava solo una chiara minaccia di morte nei confronti di Luca Zaia… Dopo la proclamazione Zaia ha ammesso: 'Che poi ero venuto solo ad accompagnare un amico di nome Matteo'.

Ultime Notizie dalla rete : Zaia dopo

"Ringrazio tutti i veneti, quelli che vivono qui da generazioni, quelli che hanno scelto il Veneto come terra di adozione e anche i nuovi veneti giunti qui con progetti di vita". Lo dice il Presidente ...“Perché vinco? Io governo, non vado in giro a fare comizi”: non usa mezzi termini il confermatissimo presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel rispondere a chi gli chiede i motivi del suo larghi ...