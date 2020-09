Xbox Series X e Series S puntano a un pubblico diverso (Di martedì 22 settembre 2020) Mentre Sony che Microsoft stanno lanciando due diversi sistemi durante le festività natalizie, l'approccio dei due colossi è totalmente differente. Le due unità PS5 che saranno disponibili saranno essenzialmente la stessa cosa, solo che una console avrà un'unità disco e l'altra no. I due sistemi di Microsoft, invece, possono riprodurre gli stessi giochi, ma in generale sembrano essere destinati a un pubblico molto diverso.In un'intervista con Le Figaro, il boss di Xbox Phil Spencer ha parlato degli obiettivi di entrambe le console. Come ormai saprete, Series X è la più potente delle due, essendo paragonabile alle specifiche di entrambi i modelli di PS5 e avrà lo stesso prezzo della macchina di Sony con unità disco. ... Leggi su eurogamer (Di martedì 22 settembre 2020) Mentre Sony che Microsoft stanno lanciando due diversi sistemi durante le festività natalizie, l'approccio dei due colossi è totalmente differente. Le due unità PS5 che saranno disponibili saranno essenzialmente la stessa cosa, solo che una console avrà un'unità disco e l'altra no. I due sistemi di Microsoft, invece, possono riprodurre gli stessi giochi, ma in generale sembrano essere destinati a unmolto.In un'intervista con Le Figaro, il boss diPhil Spencer ha parlato degli obiettivi di entrambe le console. Come ormai saprete,X è la più potente delle due, essendo paragonabile alle specifiche di entrambi i modelli di PS5 e avrà lo stesso prezzo della macchina di Sony con unità disco. ...

XboxItalia : Velocità , Prestazioni e Retrocompatibilità in due versioni. Pre-ordina la tua Xbox Series X e Xbox Series S ora:… - DanieleEmilian4 : RT @XboxItalia: Velocità , Prestazioni e Retrocompatibilità in due versioni. Pre-ordina la tua Xbox Series X e Xbox Series S ora: https://t.… - teeechblog : Aperti i pre-ordini di Xbox Series X ed S - Eurogamer_it : Con #XboxSeriesX e #XboxSeriesS #Microsoft punta a un pubblico diverso. - gigibeltrame : Xbox Series X e Series S, al via i pre-ordini in Italia #digilosofia -