Wta Strasburgo | programma | orari e ordine di gioco mercoledì 23 settembre

(Di martedì 22 settembre 2020) Il, glie l’didi mercoledì 23al torneo Wta di2020. Nella giornata di domani si svolgerà la seconda parte degli ottavi di finale e, ad aprire le danze sul Patrice Rodriguez saranno la kazaka Diyas e la giapponese Hibino; a seguire sarà la volta del match tra l’olandese Bertens e la lettone Ostapenko. Nel pomeriggio scenderanno spazio al’incontro tra la Alexandrova e la ceca Siniakova, mentre chiuderà la giornata Blinkova-Sabalenka. PATRICE RODRIGUEZ Alle ore 10:00 – Diyas vs Hibino A seguire – Bertens vs Ostapenko A seguire – Alexandrova vs Siniakova A seguire – Blinkova vs Sabalenka