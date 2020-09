Tasmania, centinaia di balene si spiaggiano lungo la costa. Molte già morte (Di martedì 22 settembre 2020) Un gran numero di balene si è spiaggiato la scorsa notte lungo un tratto di costa disabitato della Tasmania. Molte sono morte e 180 rischiano di non sopravvivere. Enormi sforzi dei volontari per salvare i cetacei Un evento abbastanza comune ma di un’entità mai vista prima per la popolazione della Tasmania. centinaia di balene si sono arenato lungo un tratto di costa selvaggio e scarsamente abitato nei pressi di Macquarie Harbour, in Tasmania appunto. La lingua di spiaggia, più bassa rispetto alle zone circostanti, è stata una trappola per il branco di grandi cetacei. All’interno del branco, infatti, alcuni esemplari fungono da ... Leggi su zon (Di martedì 22 settembre 2020) Un gran numero disi è spiaggiato la scorsa notteun tratto didisabitato dellasonoe 180 rischiano di non sopravvivere. Enormi sforzi dei volontari per salvare i cetacei Un evento abbastanza comune ma di un’entità mai vista prima per la popolazione delladisi sono arenatoun tratto diselvaggio e scarsamente abitato nei pressi di Macquarie Harbour, inappunto. La lingua di spiaggia, più bassa rispetto alle zone cirnti, è stata una trappola per il branco di grandi cetacei. All’interno del branco, infatti, alcuni esemplari fungono da ...

