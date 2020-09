Roma, Covid all’Asilo Nido. FdI: ‘La Asl Rm1 non rispetta le linee guida’ (Di martedì 22 settembre 2020) “All’interno dell’asilo Nido “Gioco e Imparo” di Selva Nera nel XIV municipio, si è creato un pericoloso cortocircuito tra le linee guida emanate da Roma Capitale, su indicazione del Ministero, e l’Asl Rm 1 che ha adottato un comportamento che non segue tali regole. Un bambino, infatti, ha avuto sintomi da Covid. Come da protocollo gli è stato fatto il tampone e in attesa dei risultati gli altri bambini appartenenti alla stessa bolla, sono fatti rimanere a casa. Solo che, contrariamente a quando stabiliscono le linee guida, ai genitori, tramite la responsabile Covid del Municipio, è arrivata una comunicazione della ASL che li ha convocati presso il drive in di Santa Maria della Pietà per effettuare comunque un tampone ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 settembre 2020) “All’interno dell’asilo“Gioco e Imparo” di Selva Nera nel XIV municipio, si è creato un pericoloso cortocircuito tra leguida emanate daCapitale, su indicazione del Ministero, e l’Asl Rm 1 che ha adottato un comportamento che non segue tali regole. Un bambino, infatti, ha avuto sintomi da. Come da protocollo gli è stato fatto il tampone e in attesa dei risultati gli altri bambini appartenenti alla stessa bolla, sono fatti rimanere a casa. Solo che, contrariamente a quando stabiliscono leguida, ai genitori, tramite la responsabiledel Municipio, è arrivata una comunicazione della ASL che li ha convocati presso il drive in di Santa Maria della Pietà per effettuare comunque un tampone ...

Le proporzioni dell’impatto della pandemia sul mondo delle professioni non sono ancora calcolabili, ma di sicuro c’è stato un rapido impoverimento che ha colpito quasi tutte le categorie. E a farne le ...

La sanità dopo il Covid-19, protagonisti a confronto a Firenze

Roma, 22 set. (askanews) – Come è cambiata e come dovrà ancora cambiare la sanità italiana dopo il Covid-19? È quello di cui si discuterà al Forum del Sistema Salute 2020, in programma a Firenze in ...

