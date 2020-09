Renate-Avellino in tv | data | orario e diretta streaming primo turno Coppa Italia 2020 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 22 settembre 2020)è una sfida valida per ildella: ecco le informazioni sullatv edella sfida e super seguirla live. Allo stadio città di Meda ci saranno da una parte i brianzoli, militanti in Serie C e reduci da una sconfitta in amichevole contro la Pergolettese. Dall’altra gli irpini, che la scorsa stagione sono uscita aldei playoff dopo una sconfitta subita dalla Ternana. La vincente sfiderà al secondol’Empoli. Calcio d’inizio fissato per le ore 18 di mercoledì 23 settembre, ...