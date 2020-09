Referendum: Sì al 69,9%, alle Regionali è 3 a 3. Il centrosinistra tiene in Toscana e Puglia, governo più solido (Di martedì 22 settembre 2020) Aggiornato alle ore 9,00 del 22 settembre 2020. AGI - Nella prossima legislatura l'Italia avrà 400 deputati e 200 senatori. Il 69,96% degli italiani ha confermato con il sì la riforma costituzionale per il taglio dei parlamentari, fortemente voluta da M5s. Per le Regionali i pentastellati rimangono fuori dalla partita: il centrosinistra conferma tre regioni (Toscana, Campania e Puglia), il centrodestra ne conferma due (Veneto e Liguria) e conquista per la prima volta le Marche, sempre governate dal centrosinistra da quando esiste il sistema dell'elezione diretta del Presidente. Il centrodestra si rafforza anche al Senato, vincendo largamente entrambe le suppletive nei collegi uninominali di Sardegna e Veneto. Uno dei due senatori deceduti era del Movimento 5 Stelle. ... Leggi su agi (Di martedì 22 settembre 2020) Aggiornatoore 9,00 del 22 settembre 2020. AGI - Nella prossima legislatura l'Italia avrà 400 deputati e 200 senatori. Il 69,96% degli italiani ha confermato con il sì la riforma costituzionale per il taglio dei parlamentari, fortemente voluta da M5s. Per lei pentastellati rimangono fuori dalla partita: ilconferma tre regioni (, Campania e), il centrodestra ne conferma due (Veneto e Liguria) e conquista per la prima volta le Marche, sempre governate dalda quando esiste il sistema dell'elezione diretta del Presidente. Il centrodestra si rafforza anche al Senato, vincendo largamente entrambe le suppletive nei collegi uninominali di Sardegna e Veneto. Uno dei due senatori deceduti era del Movimento 5 Stelle. ...

