Rai - Milik deve andar via: rischia un anno in tribuna, il Napoli può perderlo a zero (Di martedì 22 settembre 2020) Quale futuro per Arkadiusz Milik? L'esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato fa sapere ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli che per il momento, da quando l'affare con la Roma è saltato, non si è mosso nessun alt ... Leggi su tuttonapoli (Di martedì 22 settembre 2020) Quale futuro per Arkadiusz? L'esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato fa sapere ai microfoni di Radio Kiss Kissche per il momento, da quando l'affare con la Roma è saltato, non si è mosso nessun alt ...

