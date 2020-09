Presunta truffa esame di Suarez, fonti giudiziarie: “Calciatore non è indagato” (Di martedì 22 settembre 2020) esame Suarez: dalle indagini emergerebbe che la prova di italiano era stata concordata e i punteggi assegnati prima ancora dello svolgimento. fonti giudiziarie intercettate da Ansa però assicurano: “Non è indagato e non sono indagate persone del suo entourage” L’attaccante uruguaiano Luis Suarez non è indagato dalla procura di Perugia che coordina gli accertamenti sul … L'articolo Presunta truffa esame di Suarez, fonti giudiziarie: “Calciatore non è indagato” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 settembre 2020): dalle indagini emergerebbe che la prova di italiano era stata concordata e i punteggi assegnati prima ancora dello svolgimento.intercettate da Ansa però assicurano: “Non è indagato e non sono indagate persone del suo entourage” L’attaccante uruguaiano Luisnon è indagato dalla procura di Perugia che coordina gli accertamenti sul … L'articolodi: “Calciatore non è indagato” proviene da www.meteoweek.com.

