Pres. Fiorentina non ne più: "Fatemi buttare giù il Franchi, cadono calcinacci e ci piove sopra" (Di martedì 22 settembre 2020) Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha incontrato a Palazzo Vecchio il sindaco di Firenze Dario Nardella per la questione stadio. Leggi su tuttonapoli (Di martedì 22 settembre 2020) Ilidente della, Rocco Commisso, ha incontrato a Palazzo Vecchio il sindaco di Firenze Dario Nardella per la questione stadio.

Cucciolina96251 : RT @sscalcionapoli1: Pres. Fiorentina: 'Milenkovic non lo vendo! Chiesa? Rifiuta l'estero, ma via solo con l'offerta giusta' #calciomercato… - sscalcionapoli1 : Pres. Fiorentina: 'Milenkovic non lo vendo! Chiesa? Rifiuta l'estero, ma via solo con l'offerta giusta'… - infoitsport : Pres. Fiorentina: 'Milenkovic non lo vendo! Chiesa? Rifiuta l'estero, ma via solo con l'offerta giusta' - FrCarrozzo : @AndreasAldino @Fiorentinanews @Fiorentina_ole Ma dai i progettisti di chi!??? I suoi..???...mo che arriva il Pres… -