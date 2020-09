“Non ho vinto Miss Europa”: Francesca Pepe smascherata in diretta (Di martedì 22 settembre 2020) Francesca Pepe è entrata nella casa del Grande Fratello vip venerdì scorso, ma da quel momento si sono alimentate le voci circa le sue dichiarazioni. Miss Europa 2016, tenutosi a Beirut, in Libano, è stato vinto dalla francese Diana Starkova, incoronata durante un evento spettacolare con oltre 30 vincitori nazionali di diversi paesi. A riportarlo … L'articolo “Non ho vinto Miss Europa”: Francesca Pepe smascherata in diretta proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 22 settembre 2020)è entrata nella casa del Grande Fratello vip venerdì scorso, ma da quel momento si sono alimentate le voci circa le sue dichiarazioni.Europa 2016, tenutosi a Beirut, in Libano, è statodalla francese Diana Starkova, incoronata durante un evento spettacolare con oltre 30 vincitori nazionali di diversi paesi. A riportarlo … L'articolo “Non hoEuropa”:inproviene da leggilo.org.

