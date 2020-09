“Lascia…” Suor Cristina | la voce sull’ex vincitrice di ‘The voice’ corre veloce ed è una vera bomba

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 22 settembre 2020) Ha incanto giudici e spettatori nel corso della seconda edizione di The Voice of Italy, ammaliando tutti con la sua. Era il 2014 quandocomparve per la prima volta in televisione cantando “No one” di Alicia Keys, da allora ne ha fatta di strada e ha raggiunto il sogno di diventare una cantante. Dopo la fine del talent con J Ax ha pubblicato l’album Sister, uscito il 10 novembre 2014 e realizzato con la Universal, che conteneva il discusso brano “Like a Virgin”, grande successo di Madonna. Oltre a The Voice of Italy, nel 2019Crisina ha partecipato a Ballando con le Stelle, il programma in onda su Rai Uno e condotto da Milly Carlucci.La sua vocazione per il canto inizia fin da ragazzina, dopo aver studiato canto e ballo ...