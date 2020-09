Il suo amico le punta la pistola contro e la uccide: “L’ho sempre fatto e non è mai accaduto niente” (Di martedì 22 settembre 2020) Un suo amico le ha puntato la pistola contro “per gioco” e l’ha uccisa. Così è morta la 19enne “Tori” Lynn Busch, di Panama Beach City, Florida. L’amico che ha fatto partire il colpo, Spencer Chase Pruitt, 24 anni originario della Georgia, si è giustificato dicendo di averlo sempre fatto. Stavolta però l’arma era carica. Quando i paramedici sono arrivati sul posto hanno trovato la ragazza con una ferita d’arma da fuoco sul collo. Il decesso è stato dichiarato qualche ora dopo in ospedale. Stando all’Atlanta Journal Constitution, i due ragazzi si trovavano a casa di alcuni amici. Il 24enne si trova ora in carcere dove resterà in attesa di essere processato. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Un suole hato la“per gioco” e l’ha uccisa. Così è morta la 19enne “Tori” Lynn Busch, di Panama Beach City, Florida. L’che hapartire il colpo, Spencer Chase Pruitt, 24 anni originario della Georgia, si è giustificato dicendo di averlo. Stavolta però l’arma era carica. Quando i paramedici sono arrivati sul posto hanno trovato la ragazza con una ferita d’arma da fuoco sul collo. Il decesso è stato dichiarato qualche ora dopo in ospedale. Stando all’Atlanta Journal Constitution, i due ragazzi si trovavano a casa di alcuni amici. Il 24enne si trova ora in carcere dove resterà in attesa di essere processato. ...

Ultime Notizie dalla rete : suo amico Il suo amico le punta la pistola contro e la uccide: “L’ho sempre fatto e non è mai accaduto… Il Fatto Quotidiano Ivan Ilic, Hellas Verona: perché comprarlo (e perché no) al Fantacalcio

Ivan Juric è in continuo pressing sul ds Tony D'Amico per riavere il suo fedelissimo, quindi tenete sott'occhio anche questa situazione.

Marsala, un albero secolare di Porta Nuova non c'è più. Che fine ha fatto?

Uno degli storici alberi di Porta Nuova non c'è più, è stato sradicato e portato via, ma dove non si sa. Da mesi sono iniziati i lavori che stanno rifacendo il look a Porta Nuova. Dopo tanti anni i "G ...

