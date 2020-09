I fratelli Marco e Gabriele Bianchi gli assassini di Willy sono in celle protette, “ c’è alto rischio di linciaggio” (Di martedì 22 settembre 2020) I due fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte sono in carcere e sono stati posti nelle ultime ore in isolamento precauzionale. I due fratelli, insieme a Mario Pincarelli e Francesco Belleggia picchiarono a morte Willy e tranne il Belleggia, agli arresti domiciliari, sono rinchiusi al braccio G9 del carcere romano di Rebibbia. Il braccio G9 viene definito dagli altri detenuti la prigione “degli infami”. A rendere nota la notizia è stato il garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasia che ha affermato che «I due sono stati trasferiti nel G9 sotto stretta sorveglianza». Secondo alcune informazioni, i due ... Leggi su baritalianews (Di martedì 22 settembre 2020) I dueaccusati per l’omicidio diMonteiro Duartein carcere estati posti nelle ultime ore in isolamento precauzionale. I due, insieme a Mario Pincarelli e Francesco Belleggia picchiarono a mortee tranne il Belleggia, agli arresti domiciliari,rinchiusi al braccio G9 del carcere romano di Rebibbia. Il braccio G9 viene definito dagli altri detenuti la prigione “degli infami”. A rendere nota la notizia è stato il garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasia che ha affermato che «I duestati trasferiti nel G9 sotto stretta sorveglianza». Secondo alcune informazioni, i due ...

