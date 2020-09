Fiorentina, Commisso shock: “Il Franchi? Adesso basta, non è il Colosseo. Voglio distruggere tutto” (Di martedì 22 settembre 2020) "Per come la penso io, Voglio distruggere tutto e rifare le cose da capo. Il Franchi non è il Colosseo: io non sto chiedendo di gettare giù il Colosseo o Palazzo Vecchio".Sono le parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso soffermatosi, al termine dell'incontro a Palazzo Vecchio col sindaco di Firenze Dario Nardella, sul futuro dello stadio "Artemio Franchi": monumento tutelato dalla Soprintendenza nonché da tempo oggetto di discussione in casa viola. L'imprenditore italo-americano, infatti, si è impegnato per l'acquisto di ampi terreni fuori Firenze tanto che già "Domani - ha affermato il presidente gigliato - sarò a Campi e incontrerò il sindaco perché dobbiamo ... Leggi su mediagol (Di martedì 22 settembre 2020) "Per come la penso io,tutto e rifare le cose da capo. Ilnon è il: io non sto chiedendo di gettare giù ilo Palazzo Vecchio".Sono le parole del presidente dellaRoccosoffermatosi, al termine dell'incontro a Palazzo Vecchio col sindaco di Firenze Dario Nardella, sul futuro dello stadio "Artemio": monumento tutelato dalla Soprintendenza nonché da tempo oggetto di discussione in casa viola. L'imprenditore italo-americano, infatti, si è impegnato per l'acquisto di ampi terreni fuori Firenze tanto che già "Domani - ha affermato il presidente gigliato - sarò a Campi e incontrerò il sindaco perché dobbiamo ...

