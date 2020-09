Federico Fashion Style, maxi multa per il parrucchiere dei vip (Di martedì 22 settembre 2020) Federico Lauri, noto come Federico Fashion Style, è stato multato con 1.032 euro dalla polizia locale di Roma. Il listino dei prezzi del parrucchiere dei vip, infatti, è stato ritenuto poco chiaro: la sanzione è arrivata dopo un esposto del Codacons, presentato alle forze dell’ordine. L’associazione ha chiesto infatti alla polizia di fare degli accertamenti in merito ai prezzi praticati nei suoi saloni. Federico Fashion Style, la multa e la lite con una cliente per il conto da 5 mila euro Federico Fashion Style aveva già fatto parlare di sé qualche settimana fa, dopo essere risultato positivo al coronavirus una volta ... Leggi su quifinanza (Di martedì 22 settembre 2020)Lauri, noto come, è statoto con 1.032 euro dalla polizia locale di Roma. Il listino dei prezzi deldei vip, infatti, è stato ritenuto poco chiaro: la sanzione è arrivata dopo un esposto del Codacons, presentato alle forze dell’ordine. L’associazione ha chiesto infatti alla polizia di fare degli accertamenti in merito ai prezzi praticati nei suoi saloni., lae la lite con una cliente per il conto da 5 mila euroaveva già fatto parlare di sé qualche settimana fa, dopo essere risultato positivo al coronavirus una volta ...

