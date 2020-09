Fattura elettronica: le nuove direttive in vigore da 1 ottobre 2020 (Di martedì 22 settembre 2020) A partire dal 1 ottobre prossimo saranno ufficiali le nuove disposizioni in merito all’invio al Sistema di interscambio della Fattura elettroniche Fonte Facebook – Set Service CashStavolta ci siamo. Dal 1 ottobre 2020 entrano ufficialmente in vigore le nuove direttive inerenti la Fatturazione elettronica. Inizialmente il Direttore dell‘Agenzia delle Entrate con il provvedimento numero 99922 del 28 febbraio 2020 aveva deciso che le nuove regole di trasmissione avessero inizio dal 4 maggio 2020 con possibilità di poter continuare ad avvalersi delle tecniche vecchie fino al 30 settembre 2020. L’avvento ... Leggi su chenews (Di martedì 22 settembre 2020) A partire dal 1prossimo saranno ufficiali ledisposizioni in merito all’invio al Sistema di interscambio dellaelettroniche Fonte Facebook – Set Service CashStavolta ci siamo. Dal 1entrano ufficialmente inleinerenti lazione. Inizialmente il Direttore dell‘Agenzia delle Entrate con il provvedimento numero 99922 del 28 febbraioaveva deciso che leregole di trasmissione avessero inizio dal 4 maggiocon possibilità di poter continuare ad avvalersi delle tecniche vecchie fino al 30 settembre. L’avvento ...

