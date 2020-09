E’ attesa per l’ufficialità dei quattro consiglieri regionali irpini: ecco i nomi (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ attesa per l’ufficialità dei quattro consiglieri regionali irpini in Regione Campania. I primi rumors danno in avanti Maurizio Petracca (Partito Democratico), Vincenzo Alaia (Italia Viva) Livio Petitto (Davvero-Partito Animalista) e Vincenzo Ciampi (Movimento 5 Stelle). Nelle prossime ore si conoscerà il destino dei quattro rappresentati irpini a Palazzo Santa Lucia. L'articolo E’ attesa per l’ufficialità dei quattro consiglieri regionali irpini: ecco i nomi proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’per l’ufficialità deiin Regione Campania. I primi rumors danno in avanti Maurizio Petracca (Partito Democratico), Vincenzo Alaia (Italia Viva) Livio Petitto (Davvero-Partito Animalista) e Vincenzo Ciampi (Movimento 5 Stelle). Nelle prossime ore si conoscerà il destino deirappresentatia Palazzo Santa Lucia. L'articolo E’per l’ufficialità deiproviene da Anteprima24.it.

borghi_claudio : Sto diventando sempre meno tollerante nei confronti di DeMasi (e mi spiace perchè è simpatico). Ma come fai a dire… - DiMarzio : Accordo @Inter @spalferrara per il prestito di #Esposito: attesa ora la sua decisione definitiva #calciomercato @SkySport - CottarelliCPI : Sono in attesa in stazione a Cremona del treno che mi porterà a Milano dove voto domani mattina per il referendum.… - AlexJara78 : RT @fematros: In bocca al lupo @kingarturo23 e @Alexis_Sanchez in campionato, ora con tutto per lo scudetto, la Coppa Italia e la tanto att… - pasqualesse : @SassiLive E speriamo godano di ottima salute tutti i lucani considerate le liste di attesa per avere qualche misera prestazione sanitaria -

Ultime Notizie dalla rete : attesa per Fvg, attesa per conoscere i nuovi sindaci Il Friuli L’Unione dell’Appennino mette in sicurezza i conti

Il Consiglio dell’Unione dell’Appennino ha approvato nella riunione del 21 settembre il rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 dell’Unione e quello dell’Istituzione dei servizi sociali educati ...

Crowdfunding al servizio della rigenerazione di territori e comunità

Per questo Banca Etica ed Etica Sgr hanno scelto di sostenere ... possibilità di misurare l'impatto sociale atteso e capacità di networking con le altre realtà del territorio. Se i progetti ...

