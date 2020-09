Crisanti attacca Zaia: 'Senza di me avrebbe combinato un disastro, ha vinto anche per il mio lavoro' (Di martedì 22 settembre 2020) I due non si amano e non se la mandano a diore: "I veneti hanno premiato Zaia per come ha gestito l'epidemia, con tutti i meriti e le contraddizioni del caso. In una situazione disastrosa il ... Leggi su globalist (Di martedì 22 settembre 2020) I due non si amano e non se la mandano a diore: "I veneti hanno premiatoper come ha gestito l'epidemia, con tutti i meriti e le contraddizioni del caso. In una situazionesa il ...

Ros36292999 : RT @globalistIT: Crisanti attacca Zaia: 'Senza di me avrebbe combinato un disastro, ha vinto anche per il mio lavoro' - stranevoglie : RT @globalistIT: Crisanti attacca Zaia: 'Senza di me avrebbe combinato un disastro, ha vinto anche per il mio lavoro' - medicojunghiano : RT @globalistIT: Crisanti attacca Zaia: 'Senza di me avrebbe combinato un disastro, ha vinto anche per il mio lavoro' - Satryland59 : RT @globalistIT: Crisanti attacca Zaia: 'Senza di me avrebbe combinato un disastro, ha vinto anche per il mio lavoro' - kiara86769608 : RT @globalistIT: Crisanti attacca Zaia: 'Senza di me avrebbe combinato un disastro, ha vinto anche per il mio lavoro' -

Ultime Notizie dalla rete : Crisanti attacca Crisanti attacca Zaia: "Senza di me avrebbe combinato un disastro, ha vinto anche per il mio lavoro" Globalist.it Crisanti attacca Zaia: "Senza di me avrebbe combinato un disastro, ha vinto anche per il mio lavoro"

Il 28 febbraio parlò di epidemia mediatica, poi si è preso il merito e non ho potuto tacere". Lo afferma il microbiologo Andrea Crisanti in un'intervista al quotidiano 'La Stampa'. "Mi hanno poi ...

Covid, Crisanti attacca: “Vergogna assegnare G20 Salute a Lombardia”

La gestione del Covid-19 nella regione lombarda è stata alquanto discutibile, proprio per questo motivo il professore Crisanti ha criticato aspramente la decisione di… Leggi ...

Il 28 febbraio parlò di epidemia mediatica, poi si è preso il merito e non ho potuto tacere". Lo afferma il microbiologo Andrea Crisanti in un'intervista al quotidiano 'La Stampa'. "Mi hanno poi ...La gestione del Covid-19 nella regione lombarda è stata alquanto discutibile, proprio per questo motivo il professore Crisanti ha criticato aspramente la decisione di… Leggi ...