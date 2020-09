Conte “Non mi sentivo in bilico ieri, Non mi sento inamovibile oggi” (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Avevo detto che si parlava di elezioni territoriali e non si votava per l'operato del Governo. Oggi che i risultati sono positivi non mi sento di dire che il Governo si è rafforzato, non cambio idea. I commentatori ogni giorno mi descrivevano in bilico, ma non mi sentivo in bilico, oggi mi considerano inamovibile, ma io non mi sento inamovibile, non concepisco così la politica”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, a margine del Welfare Index Pmi di Generali, a Roma, rispondendo alla domanda se il voto delle Regionali rafforzi il Governo.“Sono Contento della squadra di Governo, sono soddisfatto della coesione e dell'impegno dei ministri. Anche il Pd non pone il tema del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Avevo detto che si parlava di elezioni territoriali e non si votava per l'operato del Governo. Oggi che i risultati sono positivi non midi dire che il Governo si è rafforzato, non cambio idea. I commentatori ogni giorno mi descrivevano in, ma non miin, oggi mi considerano, ma io non mi, non concepisco così la politica”. Lo ha detto il premier Giuseppe, a margine del Welfare Index Pmi di Generali, a Roma, rispondendo alla domanda se il voto delle Regionali rafforzi il Governo.“Sononto della squadra di Governo, sono soddisfatto della coesione e dell'impegno dei ministri. Anche il Pd non pone il tema del ...

