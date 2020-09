Città di Avellino, tampone per i tesserati: ecco il risultato (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Città di Avellino. “A seguito del caso di positività del tesserato del Grotta, siamo stati notiziati immediatamente dalla società grottese ed abbiamo attivato il protocollo previsto in materia. Il potenziale contagio sarebbe potuto avvenire durante la gara di Coppa Italia Dilettanti, disputata a Pratola Serra il 12 settembre scorso. Sono state sospese immediatamente le attività sportive ed il gruppo squadra è stato posto in isolamento fiduciario. Tutti i tesserati coinvolti sono stati sottoposti a tampone naso faringeo nella mattinata di sabato e, fortunatamente, gli esiti dei tamponi sono tutti negativi. Ci teniamo a ringraziare la società Polisportiva Grotta ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Città di. “A seguito del caso di positività del tesserato del Grotta, siamo stati notiziati immediatamente dalla società grottese ed abbiamo attivato il protocollo previsto in materia. Il potenziale contagio sarebbe potuto avvenire durante la gara di Coppa Italia Dilettanti, disputata a Pratola Serra il 12 settembre scorso. Sono state sospese immediatamente le attività sportive ed il gruppo squadra è stato posto in isolamento fiduciario. Tutti icoinvolti sono stati sottoposti anaso faringeo nella mattinata di sabato e, fortunatamente, gli esiti dei tamponi sono tutti negativi. Ci teniamo a ringraziare la società Polisportiva Grotta ...

sara_voza : RT @grotondi: Il No vince nelle città di Milano ed Avellino,miei collegi elettorali per anni.Ho sempre frequentato bene. - BianchiLuigia : RT @grotondi: Il No vince nelle città di Milano ed Avellino,miei collegi elettorali per anni.Ho sempre frequentato bene. - sportavellino : Città di Avellino, negativi tutti i tamponi ai tesserati - Citalopram40mg : RT @grotondi: Il No vince nelle città di Milano ed Avellino,miei collegi elettorali per anni.Ho sempre frequentato bene. - DomenicoAiello_ : RT @grotondi: Il No vince nelle città di Milano ed Avellino,miei collegi elettorali per anni.Ho sempre frequentato bene. -

Ultime Notizie dalla rete : Città Avellino Caserta, Rosso Vanvitelliano Simphony dedicato alla Reggia: L'evento che incontra il futuro l'eco di caserta