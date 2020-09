Calciomercato Genoa – Luca Pellegrini in città – Criscito aria di addio – Avanza Bonifazi (Di martedì 22 settembre 2020) Il Calciomercato Genoa continua ad essere molto attivo, la società sta provando ad inserire gli ultimi tasselli per la rosa di Maran dopo lo scoppiettante esordio in campionato che ha visto i rossoblù battere il Crotone per 4-1. Luca Pellegrini arrivato in città Luca Pellegrini è pronto a diventare un nuovo calciatore del Genoa. Dopo la svolta di domenica, con Pirlo che l’ha escluso dalla lista dei convocati per la prima di campionato contro la Sampdoria, il terzino classe ’99 è pronto a diventare un nuovo calciatore del club rossoblù. Il giocatore è già in città, accordo definito sulla base del prestito secco. Nelle prossime ore per Pellegrini le visite mediche e la firma sul ... Leggi su giornal (Di martedì 22 settembre 2020) Ilcontinua ad essere molto attivo, la società sta provando ad inserire gli ultimi tasselli per la rosa di Maran dopo lo scoppiettante esordio in campionato che ha visto i rossoblù battere il Crotone per 4-1.arrivato in cittàè pronto a diventare un nuovo calciatore del. Dopo la svolta di domenica, con Pirlo che l’ha escluso dalla lista dei convocati per la prima di campionato contro la Sampdoria, il terzino classe ’99 è pronto a diventare un nuovo calciatore del club rossoblù. Il giocatore è già in città, accordo definito sulla base del prestito secco. Nelle prossime ore perle visite mediche e la firma sul ...

