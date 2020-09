Calciomercato Atalanta | ufficiale Mojica Reca può andare alla Sampdoria

(Di martedì 22 settembre 2020) L’ha comunicato poco fa la conclusione di una nuova operazione di: arriva ufficialmente in prestito con diritto di riscatto l’esterno sinistro colombiano Johandal Girona. Il giocatore è compagno di nazionale di Muriel e Zapata, che dovrebbero favorirne l’inserimento. Ha giocato i Mondiali 2018 da titolare ma poi si è rotto il crociato e ha vissuto due stagioni in fase discendente a causa di questo infortunio. Arriva all’per fare il vice Gosens: il tedesco ha bisogno di un cambio affidabile a causa dell’impegno dell’in Campionato e in Champions. Possibile a questo punto l’uscita di...

DiMarzio : #Mojica all'@Atalanta_BC dal @GironaFC, ci sono anche le firme ? @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato #Atalanta, in arrivo #Mojica dal #Girona Tentativo anche per #Lazovic del #Verona - DiMarzio : #Calciomercato | Ufficiale l'arrivo di #Mojica all'#Atalanta

Il campionato parte senza sorprese; la prima giornata, incompleta per il rinvio delle gare di Inter, Atalanta e Spezia (rispettivamente con Benevento, Lazio ed Udinese), non regala sussulti particolar ...Il campionato di calcio è finalmente ripartito, anche se non tutte le squadre sono scese in campo. Le sfide di Inter, Atalanta e Spezia sono state infatti rinviate a mercoledì 30 settembre. Una forma ...