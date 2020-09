Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro ricoverato in ospedale: non potrà ballare. Parla Elisa Isoardi (Di martedì 22 settembre 2020) Altro colpo di scena, non certo positivo, a Ballando con Le Stelle. Secondo quanto anticipato da Selvaggia Lucarelli sui social e confermato da Fanpage.it, il ballerino sarebbe stato portato d’urgenza in ospedale per un’appendicite. Todaro con tutta probabilità salterà la prossima puntata dello show condotto da Milly Carlucci su RaiUno. In coppia con Elisa Isoardi, i due sono stati al centro non solo della pista ma anche del gossip: immortalati da diversi giornali scandalistici, baci ed effusioni che Dagospia ha definito “di cartone”. Con chi ballerà la ex di Matteo Salvini? E soprattutto, il ballerino tornerà a far parte dello show? “Volevo rassicurarvi, perché Raimondo si sta operando in questo momento, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Altro colpo di scena, non certo positivo, acon Le. Secondo quanto anticipato da Selvaggia Lucarelli sui social e confermato da Fanpage.it, il ballerino sarebbe stato portato d’urgenza inper un’appendicite.con tutta probabilità salterà la prossima puntata dello show condotto da Milly Carlucci su RaiUno. In coppia con, i due sono stati al centro non solo della pista ma anche del gossip: immortalati da diversi giornali scandalistici, baci ed effusioni che Dagospia ha definito “di cartone”. Con chi ballerà la ex di Matteo Salvini? E soprattutto, il ballerino tornerà a far parte dello show? “Volevo rassicurarvi, perchési sta operando in questo momento, ...

