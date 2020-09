3000 ristoranti a metà prezzo fino al 17 novembre

Leggi su vanityfair

(Di martedì 22 settembre 2020) Oltre tremila indirizzi tra ristoranti gourmet, trattorie, bistrot, pizzerie, agriturismi, cascine, in ogni angolo d’Italia: (almeno) tremila locali dove vale la pena tornare subito per assaggiare nuovi piatti e riallenarsi a mangiare fuori anche perché, fino al 17 novembre, offrono pranzi e cene che costano la metà. Sono i locali che partecipano a Ritorno al Ristorante, l’iniziativa di TheFork – la app di TripAdvisor per prenotare e recensire – per supportare il settore della ristorazione.