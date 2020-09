Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2020 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 20 SETTEMBREORE 08:05 FRANCESCO TITOTTO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONESUD CODE PER IMMISSIONE SUL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE TUSCOLANA CIVITAVECCHIA SI STA IN CODA ANCHE SUL RACCORDO TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA BIVIO RACCODO ANULARE E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SU QUESTA SI STA IN CODA TRA VIA NOMENTANA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE FLAMINIA SU VIA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIALE DI TOR DI QUINTO IN DIREZIONE CENTRO SULLA SALARIA SI STA IN CODA TRA VILLA SPADA E AEREOPORTO DELL’URBE IN ...