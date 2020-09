Sky, l’esordio di Piccinini al “Club” fa il pieno di ascolti (Di lunedì 21 settembre 2020) Nella domenica del via alla Serie 2020/21, il match più visto della 1^giornata è stato Juventus-Sampdoria, live dalle 20.45 su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251, con 1 milione 747 mila spettatori medi, l’8% di share e 3 milioni 124 mila spettatori unici. In evidenza anche gli studi prima e … L'articolo Sky, l’esordio di Piccinini al “Club” fa il pieno di ascolti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 21 settembre 2020) Nella domenica del via alla Serie 2020/21, il match più visto della 1^giornata è stato Juventus-Sampdoria, live dalle 20.45 su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251, con 1 milione 747 mila spettatori medi, l’8% di share e 3 milioni 124 mila spettatori unici. In evidenza anche gli studi prima e … L'articolo Sky, l’esordio dial “Club” fa ildiè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

sportli26181512 : #Notizie #Ascoltitv Sky, l’esordio di Piccinini al “Club” fa il pieno di ascolti: Nella domenica del via alla Serie… - UgoBaroni : RT @SkySport: Sandro Piccinini, l’esordio a Sky Calcio Club. VIDEO - delena_86 : RT @telesimo: Dopo l’esordio di lunedì scorso, con ascolti record su #Sky, un nuovo caso da risolvere per l’ispettore Petra Delicato nella… - telesimo : Dopo l’esordio di lunedì scorso, con ascolti record su #Sky, un nuovo caso da risolvere per l’ispettore Petra Delic… - DilectisG : RT @SkySport: Sandro Piccinini, l’esordio a Sky Calcio Club. VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Sky l’esordio Chi è Luca Marinelli: la fotostoria dell'attore che reciterà in Diabolik. FOTO Sky Tg24