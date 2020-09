Roma, Dzeko a Trigoria: allenamento aspettando la Juventus (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma - Edin Dzeko aspetta l'ok per volare a Torino , ma intanto continua ad allenarsi . Il centravanti bosniaco questa mattina alle 9 è arrivato al centro sportivo Fulvio Bernardini con la sua Porsche ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 21 settembre 2020)- Edinaspetta l'ok per volare a Torino , ma intanto continua ad allenarsi . Il centravanti bosniaco questa mattina alle 9 è arrivato al centro sportivo Fulvio Bernardini con la sua Porsche ...

DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma-#Milik, #Dzeko-#Juventus: tutto in standby - DiMarzio : #Milik-#Napoli, manca l'accordo: la Roma aspetta, #Dzeko-#Juve in stand by - forumJuventus : GdS: 'Dzeko-Juve avanti. I bianconeri alzano l’offerta a 17 milioni. Non c’è intesa tra Napoli e Roma, ma i giallor… - Pasqualozzi : Complimenti ai vertici federali calcistici che consentono un mercato aperto a campionato in corso provocando casi s… - calciomercatoit : ??#Roma, conferme su #Allegri: non è una suggestione | Le ultime di -