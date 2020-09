Repubblica: Milik, De Laurentiis prende tempo per ostacolare Roma e Juve (Di lunedì 21 settembre 2020) La Repubblica scrive della trattativa tra Roma e Napoli per Milik. “Il gelo tra Roma e Napoli per Milik non durerà ancora a lungo. Anzi, una data di scadenza c’è: la partita con la Juventus di domenica. Se per quel giorno non sarà andato in porto il triangolo per portare il centravanti polacco a Trigoria e Dzeko alla Juve, difficilmente se ne parlerà ancora”. La Roma ha necessità di definire la questione Dzeko, così come la Juve ha bisogno di un centravanti. Tra le due squadre c’è De Laurentiis che rallenta tutto. Il quotidiano scrive: “dopo le visite in Svizzera dell’attaccante la Roma ha chiesto uno “sconto” (o meglio, un’agevolazione sui termini) al ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 settembre 2020) Lascrive della trattativa trae Napoli per. “Il gelo trae Napoli pernon durerà ancora a lungo. Anzi, una data di scadenza c’è: la partita con la Juventus di domenica. Se per quel giorno non sarà andato in porto il triangolo per portare il centravanti polacco a Trigoria e Dzeko alla Juve, difficilmente se ne parlerà ancora”. Laha necessità di definire la questione Dzeko, così come la Juve ha bisogno di un centravanti. Tra le due squadre c’è Deche rallenta tutto. Il quotidiano scrive: “dopo le visite in Svizzera dell’attaccante laha chiesto uno “sconto” (o meglio, un’agevolazione sui termini) al ...

